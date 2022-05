Técnico Luís Castro - Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2022 15:40

Rio - Com apenas um desfalque, o Botafogo vai a campo contra o Fortaleza, no domingo (15), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Sem novidade, Gustavo Sauer segue em tratamento de um problema não divulgado pelo clube e não será opção para o treinador Luis Castro.

Gatito Fernandez, poupado no jogo contra o Ceilândia, está de volta e 'reforçará' o gol do Glorioso. Luís Oyama e Victor Cuesta também retornaram após ficarem ausentes da última partida pela Copa do Brasil por conta do regulamento da competição. Hämäläinen, Rikelmi e Barreto, que atuaram no duelo com o Ceilândia, desta vez, não serão utilizados.

Confira os relacionados:

Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges e Gatito Fernández

Laterais: Daniel Borges, Hugo e Saravia

Zagueiros: Carli, Kanu, Klaus e Victor Cuesta

Volantes: Del Piage, Kayque, Luís Oyama, Patrick de Paula e Tchê Tchê

Meias: Chay, Lucas Fernandes e Lucas Piazon

Atacantes: Diego Gonçalves, Erison, Matheus Nascimento, Victor Sá e Vinícius Lopes