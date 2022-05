Diretor executivo de futebol - André Mazzuco - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2022 20:30

Rio - Em busca de um desfecho positivo pelas possíveis contratações de Marçal, do Wolverhampton, da Inglaterra, e também de Eran Zahavi, do PSV, da Holanda, o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, em entrevista ao portal "GE", abriu o jogo sobre o andamento das duas negociações. Na ocasião, o dirigente do Alvinegro afirmou que, apesar de "há interesse da parte deles", a diretoria precisa analisar com cautela as próximas etapas.

"Marçal e Zahavi são abordagens que já são conhecidas, são atletas que estamos sim conversando já há algum tempo. São jogadores que tem uma questão mercadológica importante, o Marçal vem da Premier League, o Zahavi finalizou a temporada fazendo gol a torto e a direito. Tem uma abordagem bacana, as conversas são desenvolvidas. Esperamos que se concluam positivamente, são jogadores no nosso radar", afirmou André Mazzuco ao 'GE'.



"Não é simples, a contratação demora um pouquinho porque são várias etapas a serem superadas. Estamos caminhando e esperamos concluir. E, em outras posições, trazer atletas pontuais para atender ao Luís para finalizarmos a temporada", completou.



"Se eu te falo que está próximo, pode não acontecer… É difícil dar um termômetro. São jogadores que queremos sim, há o interesse da parte deles, mas existem etapas a superar e queremos desenvolver isso para que dê certo", concluiu.