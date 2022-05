Patrick de Paula. Botafogo x Ceilandia pela Copa Brasil no Estadio Nilton Santos. 12 de Maio de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Patrick de Paula. Botafogo x Ceilandia pela Copa Brasil no Estadio Nilton Santos. 12 de Maio de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2022 16:42

Rio - Um dos temas da entrevista de Patrick de Paula ao "Seleção SporTV", nesta sexta-feira, foram os problemas extracampo do jogador no passado. Quando ainda defendia o Palmeiras, por exemplo, o volante quebrou protocolos sanitários e participou de uma festa clandestina em São Paulo. O volante, hoje no Botafogo, não fugiu da responsabilidade pelos erros, garantiu que já é uma outra pessoa e destacou que esta focado em ajudar o Alvinegro Carioca.



"Eu sei o que é certo e o que é errado. Sempre fui de colocar minha cara a tapa quando eu erro e quando eu acerto, dar minha opinião. E aconteceu. Comecei novo no futebol, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, mas nunca corri dos meus problemas. Isso já passou", afirmou Patrick.

"Agora, estou com outra cabeça, sou outra pessoa. Tudo que aconteceu no passado, eu já esqueci, quero deixar de lado. Quero focar no meu futebol, mostrar um grande futebol no Botafogo, e poder voltar a fazer grandes atuações, marcar gols e dar títulos títulos. Vim para isso, para dar alegria para o torcedor. Estou aqui para ajudar", completou.

Maior contratação da história do Botafogo, Patrick de Paula oscilou dentro de campo nos primeiros jogos pelo Glorioso. Contudo, na última quinta-feira, diante do Ceilândia, ele teve uma atuação sólida no meio-campo, coroada com o primeiro gol pelo Glorioso. Na visão do volante, este foi o melhor jogo que fez com a camisa alvinegra.

"Sim, considero. Eu que estou me adaptando ao Botafogo, ao estilo do Botafogo, fiquei bastante tempo em São Paulo. Então, me adaptando ao estilo do treinador, ao jogo, estou cada vez mais melhorando para poder dar alegrias para o nosso torcedor."

Na expectativa de mais uma boa atuação de Patrick de Paula, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Brasileirão.