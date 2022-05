Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2022 18:47

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o atacante Erison se mostrou feliz pela boa atuação de Matheus Fernandes contra o Ceilândia, na última quinta-feira, quando marcou dois gols. Em coletiva nesta sexta, o "El Toro" minimizou a disputa por posição com o garoto e destacou o bom relacionamento entre os dois.

"O Matheus é um garoto com o qual tenho uma intimidade muito grande, conversamos muito, nos damos muito bem. Nos treinos sempre brincamos um com outro. Temos uma relação ótima. Fiquei muito feliz com os dois gols que ele fez ontem e desejo a ele o melhor, que ele possa fazer muitos gols e possa nos ajudar. Somos uma família, somos Botafogo, ele estando bem eu vou estar bem também. A disputa é natural, o mister vai saber o que é melhor para o Botafogo", afirmou Erison.

"Por ele ser mais novo, às vezes eu passo algumas coisas para ele, ele me ajuda também, quando estou jogando ele sempre me dá apoio fora de campo. Quando ele está jogando também passo apoio a ele, ontem no primeiro tempo disse a ele que ele estava bem, que seguisse focado, porque as chances iriam aparecer. Fico muito feliz com os gols dele", completou.

Erison também ressaltou que respeita a decisão do técnico Luís Castro, que o deixou no banco contra o Ceilândia.

"Respeito muito o mister e todos meus companheiros, todos tiveram uma grande semana, se ele optou por isso eu respeito muito. Somos um grupo, uma família, todos nós estamos sempre juntos e unidos", disse.