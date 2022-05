Seu Chicão recebendo um presente do Botafogo, ao lado de Luís Castro e André Mazzuco - Divulgação/Botafogo F.R.

Publicado 13/05/2022 18:03

Rio - Após a vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0 na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Botafogo presentou Seu Chicão com uma camisa retrô do Alvinegro Carioca. Ele é um dos fundadores do time de Brasília e torcedor do Glorioso.



"Botafoguense e um dos fundadores do Ceilândia, Seu Chicão foi presenteado por André Mazzuco e Luís Castro com uma camisa do Glorioso", escreveu o Botafogo, pelas redes sociais.

QUE MOMENTO!

Botafoguense e um dos fundadores do Ceilândia, Seu Chicão foi presenteado por André Mazzuco e Luís Castro com uma camisa do Glorioso. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ELpTesdO5G — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2022

Abaixo, confira o vídeo do momento em que Seu Chicão recebe a camisa. Feliz, ele ainda dá um beijo no escudo do Botafogo:



Valeu, Chicão! Seguimos na corrente pelo nosso Botafogo e desejamos boa sorte para o Ceilândia na continuação da temporada. pic.twitter.com/qsB5ajNeSs — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 13, 2022

Em tempo: após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. O time de General Severiano volta a campo no próximo domingo, às 18h para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada da competição.