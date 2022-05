Patrick de Paula - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2022 14:17

Rio - Patrick de Paula não escondeu sua felicidade ao marcar o primeiro gol com a camisa do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, na última quinta-feira, no Nilton Santos. Em entrevista ao "Seleção SporTV" nesta sexta, o jogador falou sobre como tem sido sua adaptação ao Glorioso.

"Estou muito feliz pelo jogo de ontem e pelo que vivemos. É daqui para melhor. Considero a melhor partida. Estou me adaptando ao Botafogo, ao estilo do treinador, estou melhorando para poder dar alegria para o nosso torcedor", disse Patrick.

O volante também falou sobre como tem sido sua relação com o técnico Luís Castro.

"Acho que o Luís Castro espera grandes coisas, pelo que fiz no Palmeiras. Está me apoiando, me ajudando, ele também está se adaptando. Vai ter dificuldades, momentos bons, um ajudando o outro facilita. Ele sabe que posso ajudar, acrescentar no grupo. Me pede para estar bem focado e concentrado para fazer as coisas bem feitas. Já joguei de primeiro e segundo volante, essa responsabilidade deixo com ele, mas sabe que pode contar comigo", afirmou.