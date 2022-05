Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2022 20:42

O Botafogo está escalado para pegar o Ceilândia, no Nilton Santos, nesta quinta-feira, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com resultado e regulamento a seu favor, pois venceu o duelo de ida por 3 a 0, o técnico Luis Castro aproveitou para colocar uma equipe alternativa. O goleiro Gatito e o atacante Gustavo Sauer, inclusive, não foram nem relacionados.

Sem o goleiro titular, o português optou por Douglas Borges, que era terceira opção e deixou Diego Loureiro no banco, atleta que falhou recentemente. Com isso, Luis Castro escalou a seguinte equipe para pegar o Ceilândia: Douglas Borges; Saravia, Carli, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Del Piage, Piazon e Chay; Diego Gonçalves e Matheus Nascimento.