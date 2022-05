Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 12/05/2022 17:15

Rio - A possível vinda de Eran Zahavi, do PSV, da Holanda, ao Botafogo nesta temporada, animou o comentarista Fernando Campos, da "TNT Sports". Nesta quinta-feira (12), o jornalista projetou a contratação do Alvinegro e afirmou que o atacante israelense de 34 anos seria "uma máquina de gols".

"Zahavi com 20 gols e 11 assistências pelo PSV na temporada. Conheci o futebol do talentoso atacante israelense em uma Champions que comentei e ele estava no Maccabi Tel Aviv. Já era uma máquina de gols. Vou ficar surpreso se ele não sobrar no Brasil (caso acerte com o Botafogo). Zahavi marcou 255 gols de 2012 pra cá", disse o jornalista Fernando Campos no Twitter.



Zahavi já confirmou que deixará o PSV no final da temporada, mas ainda não definiu o novo destino neste ano. Com aval de John Textor, o Botafogo pretende investir na contratação do atacante.