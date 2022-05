John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2022 11:45 | Atualizado 12/05/2022 15:13

Rio - Em comunicado, o Botafogo divulgou, na manhã desta quinta-feira (12), que John Textor, dono de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, vai se reunir com lideranças do futebol brasileiro para tratar sobre a constituição da Liga. Conforme a nota oficial, o acionista majoritário pretende conversar com membros de todos os grupos.

Ainda de acordo com o anunciado pelo clube, Textor quer mostrar seu ponto de vista como ideal, mas também deseja escutar as diferentes propostas. A intenção do empresário, portanto, é buscar entendimento para melhorar o futebol no Brasil e que, também, corresponda com o esperado pelo Botafogo.

Confira na íntegra o comunicado publicado pelo Botafogo:

"O Botafogo informa que o acionista John Textor irá se reunir nesta semana com lideranças do futebol brasileiro, de todos os grupos, para debater sobre a constituição de Liga. Textor pretende compartilhar suas visões, aprofundar a avaliação das propostas e buscar entendimento que melhor colabore para o futuro do futebol no país, aderente às expectativas do Clube."