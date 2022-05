Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

12/05/2022

O que era difícil, complicado e até mesmo uma missão (quase impossível) em outros tempos, em 2022 foi diferente. O novo rico do pedaço, o Botafogo, venceu o Ceilândia pelo mesmo placar do jogo de ida, 3 a 0, agora no Nilton Santos, espantou o fantasma da Copa do Brasil e conseguiu, enfim, chegar às oitavas de final do torneio. Os gols foram marcados por Patrick de Paula e Matheus Nascimento, duas vezes.

O Alvinegro carioca foi o senhor da primeira etapa no estádio Nilton Santos. O Botafogo controlou a posse de bola e as iniciativas de ataque durante quase toda a partida. No entanto, teve dificuldade de transformar essa superioridade em jogadas perigosas. O Ceilândia, por sua vez, se limitou à defesa. Jogou com todos os homens atrás de sua própria intermediária a fim de bloquear os avanços do time da casa e por boa parte do jogo a estratégia deu certo.

Até que, aos 40, Piazon encontrou Matheus Nascimento bem posicionado na área. O atacante chutou cruzado e Patrick de Paula aproveitou o rebote para abrir o placar. Foi o primeiro gol do volante com a camisa do Botafogo. Vale ressaltar que ele é a contratação mais cara da história do clube, custando cerca de R$ 30 milhões junto ao Palmeiras.

No segundo tempo, o Botafogo continuou superior, sem dar espaços ao Ceilândia ao menos esboçar uma reação. Aos sete minutos, Patrick de Paula tabelou com Matheus Nascimento, entrou na área e finalizou raspando o travessão e quase deixando o segundo gol. Mas, aos 20 minutos, quem deixou o dele foi o jovem Matheus Nascimento. Chay pegou rebote na área e deu ótimo passe entre dois marcadores para o jovem centroavante chutar entre as pernas do goleiro Kaiser e ampliar.

Depois de o Botafogo ampliar o marcador e com a vantagem conquistada no jogo de ida (3 a 0), os torcedores presentes no Nilton Santos comemoravam a classificação, mostrando que o duelo com o Ceilândia serviu para aumentar a sintonia do time com os alvinegros.

Além da classificação, o jogo serviu para o lateral Niko fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo. Aos 31, ele entrou no lugar de Hugo e atuou por cerca de 15 minutos, o suficiente para encher os torcedores de esperança.

Ainda deu tempo de Matheus Nascimento deixar mais um na rede do Ceilândia. Daniel Borges cruzou rasteiro para o jovem na área. O atacante chutou rasteiro, a bola desviou no marcador e passou debaixo das pernas de Kaiser, assim como no primeiro gol. Mais um da promessa alvinegra, e festa dos torcedores das arquibancadas, que gritavam "Olé".

Com a vitória na mão e os R$ 3 milhões pela classificação assegurados, o Botafogo só administrou o placar enquanto esperava o apito final para deixar os quase 20 mil torcedores presentes em êxtase.