Zagueiro Kanu comemora o gol do Botafogo na Copa do Brasil - Foto: Divulgação/Botafogo

Zagueiro Kanu comemora o gol do Botafogo na Copa do BrasilFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 12/05/2022 12:44

Rio - Com as ausências de Gatito Fernández e Gustavo Sauer, e a presença de Niko Hämäläinen, o Botafogo divulgou a lista dos atletas relacionados para o duelo diante do Ceilândia-DF, pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (12), às 21h30, no Nilton Santos.

Além do finlandês Niko Hämäläinen, que pode fazer sua estreia com a camisa do Botafogo, outras novidades são os retornos de Joel Carli, zagueiro, e Barreto, volante, que se recuperavam de lesões e irão suprir os desfalques de Victor Cuesta e Luís Oyama, impossibilitados de atuarem pela Copa do Brasil com a camisa alvinegra.

A expectativa é de que o português Luís Castro mande à campo uma escalação alternativa, tendo em vista o resultado construído no jogo de ida (3 a 0) e a sequência de jogos pelo Brasileirão.

Os seguintes jogadores foram relacionados:

Goleiros

Diego Loureiro e Douglas Borges

Laterais

Saravia, Daniel Borges, Hugo e Niko Hämäläinen



Zagueiros

Kanu, Joel Carli e Klaus



Volantes

Tchê Tchê, Patrick de Paula, Del Piage, Kayque e Barreto



Meias

Lucas Fernandes, Chay e Lucas Piazon

Atacantes

Victor Sá, Diego Gonçalves, Vinícius Lopes, Rikelmi, Erison e Matheus Nascimento