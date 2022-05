Victor Sá no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/05/2022 19:20

Rio - Apesar de o Botafogo ter construído uma boa vantagem com a vitória por 3 a 0 no jogo de ida, o atacante Victor Sá não quer o time relaxado na partida contra o Ceilândia, nesta quinta, no Nilton Santos. Em entrevista à Botafogo TV, o jogador recordou que a Copa do Brasil vem colecionando surpresas ao longo dos últimos anos.

"Chegamos muito concentrados, jogo de Copa do Brasil é totalmente diferente. Sabemos da vantagem que tivemos, mas sabemos também que na Copa do Brasil pode acontecer de tudo. Estamos muito focados nessa partida, vamos entrar para vencer, dar nosso melhor e aproveitar cada vez mais os jogos para evoluir nesse processo de transição", disse Sá.

O atacante também destacou a importância da vitória no clássico contra o Flamengo, no último domingo.

"A vitória no clássico contra o Flamengo para o nosso grupo é muito importante, dá cada vez mais confiança, e também para mostrar para todos que o Botafogo está vindo aí para brigar por coisas grandes. Mas, como o Luís Castro disse, valeu apenas três pontos, temos que continuar mantendo o foco, sabemos da importância que foi isso e estamos cada vez mais confiantes", finalizou.