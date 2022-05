Nilton Santos é ídolo do Botafogo e considerado um dos maiores jogadores da história do futebol - Foto: Reprodução

Publicado 11/05/2022 15:20

Rio - A família de Nilton Santos, um dos maiores ícones da História do Botafogo e da Seleção Brasileira, está vendendo uma foto dupla do ex-jogador. O objeto é um dos últimos do acervo e uma das imagens está autografada. Em entrevista com o 'LANCE', Hanna, a única neta do lateral, declarou que o intuito da venda é para levantar recursos, que auxiliem no custeio de mais projetos, que mantenham viva a memória do ídolo botafoguense.

"Todos esses projetos que eu estou tocando, são sempre baseados na imagem do meu avô ", afirmou Hanna, que emendou em seguida que o Alvinegro apoia as ideias sobre eternizar o ídolo do Glorioso:



"Eu tenho sempre a porta aberta com o Botafogo. Eles dão um respaldo muito bacana e compram muito as ideias que eu trago."



Uma dessas iniciativas é o lançamento de uma nova camisa retrô do lendário lateral-esquerdo, ainda neste mês de maio. Justamente, o mês em que o ex-atleta faria aniversário.



Sem poder entrar em maiores detalhes sobre os todos projetos, por questões contratuais com as empresas, Hanna também afirmou que, diversas novidades sobre o Nilton Santos serão lançadas ainda neste ano.