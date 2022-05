Matheuzinho ao lado de Igor França, seu irmão e novo reforço do Botafogo - Felipe Patino / C.R. Flamengo

Matheuzinho ao lado de Igor França, seu irmão e novo reforço do Botafogo Felipe Patino / C.R. Flamengo

Publicado 10/05/2022 19:28

Rio - Um dos objetivos de John Textor no Botafogo é fazer uma grande revolução na base do Glorioso. Visando isto, o clube concretizou, nesta terça-feira (10), a contratação do volante Igor França, que estava no Flamengo. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Igor, de 19 anos, é irmão do lateral-direito Matheuzinho, camisa 34 da equipe profissional do Rubro-Negro, e chega para a terceira equipe de sua carreira. Além do Clube da Gávea, o volante também defendeu o Londrina, do Paraná, assim como seu irmão.

Além de Igor, o meio-campista Antônio Vila, de 18 anos, também defendia o Flamengo e rescindiu seu contrato nesta terça-feira, para migrar rumo ao Glorioso. A informação é do jornalista Guilherme Pinheiro, do canal "Flazoeiro"