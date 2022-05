Gatito Fernández ao lado de Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Gatito Fernández ao lado de Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 10/05/2022 16:01

Rio - O começo de Brasileiro do Botafogo vem empolgando os torcedores do clube carioca. Após a vitória sobre o Flamengo, a equipe de General Severiano se posicionou próximo ao G-6 da Série A. O goleiro Gatito Fernández foi um dos destaques da partida e em entrevista ao portal "globoesporte.com" projetou qual será a briga do Glorioso na atual temporada.

"Pensar em só ficar na Série A é muito arriscado. Temos que pensar mais alto, em um campeonato internacional. A gente percebe que pode mais pelo elenco que a gente tem, o time, e pelo que estamos fazendo nesse início de campeonato. Agora, é claro que é só um começo de campeonato, um começo de trabalho. A gente tem muito para melhorar, mas precisamos dessa esperança maior", afirmou.

Com o investimento de John Textor, o Botafogo se reforçou bastante para a Série A. Se ainda não tem um elenco capaz de ser apontado como um dos favoritos ao título, ao menos, no momento, o Glorioso vem fazendo a melhor campanha entre os clubes do Rio de Janeiro na competição.

"Espero que seja um ano de muitas vitórias e conquistas com o clube. Que a gente possa reafirmar o trabalho que estamos fazendo, que esse novo estafe possa se consolidar aqui para o trabalho dar certo. É a melhor maneira de seguir o ano", disse.