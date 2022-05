Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 17:30

Rio - Vinícius Assumpção ficou na bronca sobre debates na imprensa em relação ao gol anulado de Gabigol na vitória do Botafogo sobre o Flamengo. O vice-presidente do Glorioso deu a opinião de que o atacante do Rubro-Negro estava em impedimento na jogada.

O dirigente relatou nas redes sociais que nunca discussões para saber a hora certa de saber qual o frame do VAR. Nas redes sociais, ele foi sucinto sobre o lance.

"Pela primeira vez vejo fazer debate do "time do frame" do VAR. Já tivemos vários lances iguais e NUNCA chamaram este debate. Por que só agora? O Gol foi ilegal e a vitória do Botafogo foi legítima! resto é chororô! Valeu Botafogo!", escreveu.

O vice-presidente fez questão de valorizar o feito do Botafogo. O Glorioso, agora, superou os três rivais na temporada 2022. Vinícius também exaltou Erison.

"A cada momento o Botafogo vem se fortalecendo. Não reparei ninguém dizer que vencemos os últimos jogos contra os rivais cariocas. VITÓRIAS: 1x0 no Vasco; 2x1 no Fluminense e 1x0 no Flamengo. São 4 GP (gols pró) e 1 GC (gols contra). Os três jogos com mando dos adversários e Erison fez todos!", completou.