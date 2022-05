John Textor ficou satisfeito com o resultado do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/05/2022 12:39

Rio - A comissão técnica do Botafogo teve uma motivação a mais na vitória por 1 a 0 contra o Flamengo, no último domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. De acordo com o site "S1 Live", a diretoria decidiu dobrar a premiação da equipe de Luís Castro pelo triunfo. De R$ 4500, a gratificação saltou para R$ 9000.

Dentro de campo, o Botafogo conseguiu sair de campo vitorioso em um clássico contra o Flamengo após oito jogos. Erison foi o autor do único gol da partida em Brasília.

O Flamengo, diferentemente do rival, não oferece mais bicho a seus jogadores e comissão técnica. A postura começou a ser adotada em 2019, antes da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool.