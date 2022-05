Técnico Luís Castro - Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/05/2022 10:25

Rio - O técnico Luís Castro decidiu a equipe que irá enfrentar o Flamengo neste domingo, às 11h, no Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador português optou por Tchê-Tchê na vaga de Patrick de Paula e Lucas Fernandes no lugar de Chay.

Escalação do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo

Escalação do Botafogo: Gatito; Saraiva, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Tchê-Tchê, Luís Oyama, Gustavo Sauer e Lucas Fernandes; Victor Sá e Erison.

Na tabela da Série A, o Botafogo ocupa a 14ª posição e soma cinco pontos, enquanto o Flamengo está na 13ª colocação com a mesma pontuação do Alvinegro.