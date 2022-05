Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 07/05/2022 12:23

Com otimismo, o Botafogo fez uma nova proposta para tentar contratar Eran Zahavi, que não renovará com o PSV ao fim da temporada europeia. A informação inicial é do site 'Transfer24h'. Desta vez, o Glorioso se aproximou do pedido pelo atacante israelense de 34 anos.



A ideia do Botafogo é assinar um contrato até o fim de 2023, podendo ser renovado em caso de metas batidas. De acordo com o site 'Lance!', a diretoria chegou ao seu limite de valores e acredita que terá uma resposta na próxima semana.



Se for contratado, Zahavi só poderá jogar quando a janela de transferências internacionais abrir, no segundo semestre. Além dele, o Botafogo tem outro nome do futebol europeu para chegar, que é o lateral Marçal, do Wolverhampton, que ao contrário do israelense, já está acertado com o Glorioso.

O Botafogo tenta a contratação de Zahavi desde a chegada da SAF e de John Textor, mas o PSV não quis liberar antes do fim do contrato. Apesar dos bons números - atuou em 77 jogos, marcou 36 gols e deu 15 assistências -, o atacante está deixando o clube holandês por motivos pessoais.