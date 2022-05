Kanu marcou dois gols na vitória do Botafogo sobre o Ceilândia-DF, pela Copa do Brasil - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/05/2022 19:42

Rio - Kanu pode retornar ao time do Botafogo no clássico do próximo domingo, contra o Flamengo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Fora dos últimos dois jogos, o zagueiro ainda é dúvida para a partida, mas há otimismo de que ele tenha condições de jogo.

Caso Kanu não possa atuar, a tendência é que Klaus forme a dupla de zaga ao lado do argentino Victor Cuesta. Philipe Sampaio, um dos titulares da defesa, também está fora por lesão.

Com isso, a tendência é que Luís Castro escale o Botafogo com Gatito Fernández; Saravia, Kanu (Klaus), Cuesta e Daniel Borges; Luís Oyama, Patrick de Paula e Chay; Victor Sá, Gustavo Sauer e Erison.