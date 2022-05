Victor Cuesta no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Victor Cuesta no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/05/2022 13:53

O Botafogo disputará seu primeiro clássico nesta nova fase sob o comando de Luis Castro contr ao Flamengo, domingo, às 11h no Mané arrincha, em Brasília. Mas o treinador português não será o único estreante. Em um novo elenco cheio de contratações para a disputa do Brasileirão, muitos viverão a primeira experiência de um duelo do Glorioso contra o Rubro-Negro, caso de Victor Cuesta.



"Estou aqui para competir, para sentir o que é jogar esse clássico. São times muito grandes, estou ansioso", disse Cuesta.



Acostumado ao Grenal na época em que jogava pelo Internacional, o zagueiro argentino sabe bem a força de uma rivalidade. Ainda mais nesse confronto de um time que vive fase de reconstrução contra um rival que é considerado um dos melhores times do Brasil.



"Não tem favorito para um jogo desses. Estamos em uma crescente e esperamos mostrar essa nova cara da equipe nesse jogo contra o Flamengo. Estamos nos conhecendo, temos muitos jogadores novos e precisamos de tempo para trabalhar. A equipe do Flamengo está há muito tempo junta. Mas cada jogo tem uma história. Garra e vontade nunca podem faltar. Mas treinamos de uma forma e vamos respeitar isso na hora de jogar. Quando perde a bola, todo mundo tem que se doar. O mister sabe o que faz para a gente sair com a vitória", afirmou.