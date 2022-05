Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo, que se prepara para enfrentar o Flamengo neste domingo (8), será julgamento na próxima terça-feira (10) no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e corre o risco de perder dez mandos de campo. No clássico com o Flamengo, em fevereiro, pela Taça Guanabara, torcedores alvinegros, revoltados pela não marcação de um pênalti, atiraram objetos na equipe de arbitragem da partida.

A atitude foi relatada na súmula pelo árbitro Grazianni Maciel Rocha e o clube foi denunciado no Artigo 213 ("Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no campo quando a desordem for de elevada gravidade") do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e além de perder até dez mandos de campo, pode ser condenado a pagar multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.