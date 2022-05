John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2022 16:09

Rio - O boato de que o Botafogo teria fechado um contrato com a Nike tomou conta das redes sociais nas últimas horas. No entanto, em contato com o site "Fogãonet", John Textor foi bem direto e negou o acordo com a empresa americana.

"Isso simplesmente não é verdade", disse Textor em rápido contato.

O empresário americano também foi questionado se a busca por um fornecedor de material esportivo é prioridade para o segundo semestre. Na resposta, ele deixou claro que o assunto pode ser resolvido a qualquer hora.

Atualmente, o Botafogo tem jogado com um uniforme improvisado, sem exibir nenhuma marca de fornecimento.