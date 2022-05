John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/05/2022 15:03 | Atualizado 05/05/2022 15:26

Rio - O Botafogo recebeu, nesta semana, mais um processo judicial. Desta vez, o porteiro Luiz Cunhão, que trabalhou no Alvinegro durante 18 anos foi à Justiça para tentar receber seus direitos trabalhistas que não foram pagos. A informação é do jornalista "Diego Garcia", do "UOL".

O ex-funcionário do clube fez a cobrança do valor de R$ 40 mil, e pediu a justiça para reconhecer a responsabilidade solidária da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) na ação. Os advogados do porteiro, inclusive, alegam que o Glorioso possui o mesmo endereço da SAF, e está sob administração única. Com isto, o objetivo é fazer com que a Sociedade Anônima torne-se a responsável pelas dívidas deixadas pelo clube do Botafogo.

Vale lembrar que este não é o único processo recente que o Botafogo recebeu. Isto porque, na última semana, cinco atletas da equipe de futebol feminino do Glorioso também acionaram o Judiciário do Rio de Janeiro.

Além disso, a Justiça de Minas Gerais incentivou, em abril, novas ações contra as SAFs. Dois ex-profissionais do Cruzeiro (um treinador de goleiros e um porteiro) abriram ações contra o clube, e conseguiram sentença positiva.

O Botafogo disse que "aderiu ao Regime Centralizado de Execuções - RCE, previsto na Lei 14.193/2021, e está reestruturando as suas dívidas trabalhistas, cíveis e tributárias com pagamentos mensais sendo realizados dentro do ordenamento e critérios avalizados pelos órgãos competentes".