John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 05/05/2022 16:01

Rio - O atacante Eran Zahavi anunciou que o seu ciclo está se encerrando no PSV. Na mira do Botafogo, o jogador, de 34 anos, ainda não definiu o seu destino. E de acordo com o blog do Mansell, do portal "FogãoNET", o clube carioca irá encarar forte concorrência para fechar a contratação do jogador israelense.

De acordo com o blog, o futebol dos Estados Unidos é um dos destinados estudados pelo atacante. Além disso, o Fenerbahçe, da Turquia, que abriu negociações com o jogador em janeiro, pode voltar a fazer uma proposta. Zahavi é considerado um sonho de consumo de John Textor.

"Foi decidido em comum acordo que agora é o momento certo de sair. Fui feliz aqui, amo esse clube. É claro que houve altos e baixos, mas eu guardarei as boas lembranças", afirmou Zahavi em entrevista ao site holandês "Omoroep Brabant".

Desde que chegou ao PSV, em 2020, Zahavi atuou em 77 jogos, marcou 36 gols e deu 15 assistências. Além do clube holandês, o atacante, de 34 anos, atuou no futebol chinês e também no Palermo, da Itália.