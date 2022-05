Niko Hämäläinen é aposta do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2022 16:01

Rio - O lateral-esquerdo Niko Hämäläinen conseguiu resolver os últimos trâmites burocráticos pelo seu visto de trabalho e já pode ser relacionado pelo Botafogo para o clássico de domingo (8), contra o Flamengo, no Mané Garrincha. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

O finlandês, no entanto, ainda precisa ter seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para poder atuar no próximo compromisso do alvinegro. A data limite para o registro é nesta sexta-feira, um dia antes do início da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Niko Hämäläinen foi contratado no início desta temporada por indicação do acionista John Textor, mas só vinha treinando com o grupo. O lateral-esquerdo surge como mais uma opção para o técnico Luís Castro até a chegada de Fernando Marçal, que terá seu vínculo com o Wolverhampton (ING) se encerrando no meio do ano.

Sendo contratado por empréstimo junto ao Queens Park Rangers (ING), Niko pode disputar vaga com Daniel Borges, lateral-direito improvisado por opção da comissão técnica neste início de Brasileirão.