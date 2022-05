Igor Gomes - Divulgação

Publicado 04/05/2022 17:52

Rio - O Botafogo segue de olho no meia Igor Gomes, do São Paulo. Apesar de não tratar o atleta como prioridade para a próxima janela, o Glorioso acredita que a contratação do jogador seria uma boa oportunidade de mercado, já que ele tem contrato até março de 2023 e poderá assinar com qualquer clube sem custo a partir de outubro. A informação é do site "Fogãonet".

Internamente, o nome de Igor Gomes agrada ao Botafogo. O clube acredita que ele tem o perfil ideal para ser titular no time de Luís Castro, se valorizar e, posteriormente, ser negociado com algum clube da Europa.

Vale lembrar que, na última janela, o Botafogo chegou a acertar salários com Igor Gomes. No entanto, o São Paulo não viu a oferta com bons olhos, já que acreditava que conseguiria renovar com o atleta, que atualmente tem contrato até 2023.