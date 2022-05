Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/05/2022

Rio - Vivendo uma nova era com a chegada de John Textor, o Botafogo vez por outro ainda precisa conviver com velhos fantasmas do passado. De acordo com o jornalista Matheus Mandy, o clube carioca foi condenado a pagar R$ 3.124.186,73 ao meia Marcos Vinícius por conta de uma dívida com o apoiador. Não há mais recurso.

Segundo o jornalista, o jogador, de 27 anos, cobra salários atrasados, versas rescisórias, FGTS, 13º e férias. Além disso, o Glorioso terá que pagar honorários e custos processuais. Marcos Vinícius vai para a fila esperar para receber da associação, uma vez que a dívida não vai para a SAF.

O meia, de 27 anos, atuou pelo Botafogo de 2017 a 2019. Apesar de ser visto como um jogador de qualidade, Marcos Vinícius teve uma passagem sem brilho pelo clube carioca, com muitas lesões. Atualmente, o apoiador está no Visakha FC, do Camboja.