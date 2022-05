Torcida do Botafogo lotou o Nilton Santos contra o Juventude - Divulgação

Publicado 02/05/2022 18:14

Rio - Após grande presença da torcida do Botafogo no empate em um a um contra o Juventude, o CEO do Alvinegro Jorge Braga usou suas redes sociais para agradecer e enaltecer a torcida do Glorioso presente no último duelo.

"A torcida mais apaixonada e comprometida do mundo é a nossa. Essa força renova todos os dias a nossa ambição por ser ainda maiores. Obrigado por mais essa linda festa!", publicou o CEO do clube.

No duelo do último domingo (01), 34.734 torcedores estiveram presente no Estádio Nilton Santos, fazendo grande festa para sua equipe.