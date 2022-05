Gatito Fernández em treino pelo Botafogo no CT Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/05/2022 16:56

Rio - Após a ausência em três partidas - contra o Ceará, Ceilândia e Atlético-GO -, Gatito Fernandez voltou ao gol do Botafogo no empate diante do Juventude, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, na manhã deste domingo (1), no Estádio Nilton Santos. Ao "Canal do TF", ele explicou o motivo pelo qual ficou de fora dos duelos.

"Hoje em dia me sinto bem, joguei dez jogos seguidos no Carioca sem nenhum problema, não tive nenhuma queixa em relação à lesão. Teve uma interferência quando trocamos de CT, a estrutura do Lonier ainda não é o que a gente tem aqui (no Nilton Santos), fiquei um pouco atrasado nos trabalhos e preferimos voltar a ganhar força muscular que perdi nesse novo período com o treinador para depois estar bem. Acabei bem o jogo", explicou o arqueiro.

Gatito e os demais goleiros do Glorioso também estão passando por uma mudança de metodologia. Após a saída de Flavio Tenius e a chegada do preparador Daniel Correia, o jogo com os pés é um dos pontos que Luís Castro tem atacado.

"A metodologia do Luís Castro é um pouco diferente da que estávamos acostumados, ele sempre pede para sair jogando, mas também sem forçar uma bola onde não tem jogo. Trabalhamos mais esse quesito de jogar com os pés e estamos nos adaptando", disse Gatito na zona mista.