Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 29/04/2022 19:35

Rio - Se não conseguiu liberar o Setor Sul, o Botafogo fez um esforço para colocar mais lugares disponíveis aos torcedores contra o Juventude, neste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão. O clube informou na noite desta sexta-feira que finalizou as obras no Setor Oeste Superior B do Estádio Nilton Santos. Desta forma, mais 1.650 assentos estão à venda.



Essa ala do estádio estava fechada desde o começo da pandemia por estar sem a quantidade certa de cadeiras. Diante da lotação precoce de ingressos e o interesse da torcida em ter ainda mais lugares, o clube acelerou o processo de obras no local para oferecer mais um espaço ao torcedor.



Agora, carga total para a torcida do Botafogo se aproxima de 38 mil lugares. Apenas o Setor Sul é destinado aos torcedores do Juventude. Nas redes sociais, o Glorioso convocou os botafoguenses para a partida. Os ingressos para o Oeste Superior B custam R$ 60.



A expectativa da diretoria do Alvinegro é que o público chegue perto dos 40 mil expectadores. Haverá atrações como roda de samba, promoção de samba e shows infantis.