Alessandro Brito, head scout do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Alessandro Brito, head scout do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2022 15:09

Rio - Apesar de ter sido o clube brasileiro que mais gastou na primeira janela de transferências, não só de contratações vive a remontada do projeto de um novo futebol do Botafogo. O head scout Alessandro Brito vem liderando o processo de reestruturação do Departamento de Informação do clube, setor que irá unir ferramentas para o Glorioso identificar talentos no mundo todo.

Ex-coordenador do CIGA (Centro de Inteligência do Galo), Alessandro, em entrevista ao 'GE', contou como irá funcionar tal projeto, que ainda não teve um nome escolhido internamente.

"É para auxiliar o executivo, com captação de atletas, mas também a comissão técnica, o desenvolvimento individual, a captação da base… Não é só o cara que vai contratar ou encontrar jogadores. O departamento tem que ser um núcleo de informação para abastecer o clube. Já tínhamos o Raphael Rezende, que continua sendo responsável pela parte de mercado. Por isso, a ideia é que eu seja um gerente englobando outras áreas, como a análise de desempenho, que é comandada pelo Alfie Assis. Já criamos uma área só para análise de dados, estamos apenas escolhendo as melhores ferramentas", iniciou, completando em seguida.

"Também teremos captação de atletas para a base e a análise de desempenho e de mercado do futebol feminino. Tudo isso ficará sob minha responsabilidade, para distribuirmos para executivo, comissão técnica, John Textor…", finalizou.

Além de Brito, head scout, o Botafogo tem no departamento de mercado Raphael Rezende (ex-comentarista do Grupo Globo) e Brunno Noce, além de quatro analistas de desempenho: Alfie Assis, Rodrigo Mira, Vinicius Bispo e Nuno Baptista - sendo o último membro da comissão técnica do português Luís Castro.