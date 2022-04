Atletas do Botafogo treinando no campo anexo do Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/04/2022 18:41

Rio - O Botafogo voltou às "raízes". O Alvinegro treinou no campo anexo do Estádio Nilton Santos no fim da manhã e começo da tarde desta quarta-feira. Foi a primeira vez que a equipe realizou uma atividade no local desde que Luís Castro assumiu o comando do Glorioso.



O campo não estava em plenas condições de ser utilizado pelo grupo - algo citado pelo próprio português na entrevista de apresentação. Desde então, a equipe alternou entre Espaço Lonier, onde a maior parte dos treinos se concentraram, o campo principal do Nilton Santos e locais alugados, como o CFZ e o Campo da Aeronáutica.

A parte anexa do Estádio Nilton Santos vem passando por obras desde o começo do mês, com o gramado (principal alvo das críticas) sendo remodelado.

Se agradar, a tendência é que a parte anexa do Estádio Nilton Santos volte ao 'itinerário' dos treinos de Luís Castro. A equipe voltará ao Espaço Lonier para o restante da semana.

O Botafogo enfrenta o Juventude às 11h do próximo domingo (01) no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.