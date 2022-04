Victor Cuesta no treino do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/04/2022 15:14

Rio - A necessidade de ter um encorpado elenco no Botafogo era para situações como a que o clube vive no momento. Kanu foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Isso abre espaço para a entrada de Victor Cuesta no time titular.



O 'Patrón' foi uma das principais contratações do Glorioso na primeira janela de transferências da 'Era John Textor'. Vindo por empréstimo do Internacional ainda na primeira metade de abril, o argentino estreou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no último domingo, pelo Brasileirão.



Cuesta entrou ainda no primeiro tempo - justamente no lugar de Kanu - e participou de praticamente três quartos da partida. Canhoto, ele dá a opção de saída em passes curtos desde o campo defensivo, algo cobrado com exaustão por Luís Castro.



Diante do Dragão, o camisa 15 acertou 91% dos passes que tentou, venceu dois duelos aéreos e deu um corte. Os dados são do "SofaScore".



É praticamente certo que Kanu não atue contra o Juventude, no próximo domingo, então Cuesta terá a primeira oportunidade como titular no Glorioso logo no Estádio Nilton Santos.