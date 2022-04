Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o Juventude - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo irá lotar o Nilton Santos na partida contra o JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/04/2022 19:25

Rio - O duelo entre Botafogo e Juventude, no próximo domingo (01), terá grande público no Estádio Nilton Santos. No começo da noite desta terça-feira (26), o Glorioso divulgou a parcial da venda dos ingressos em suas redes sociais. Até o momento, mais de 30 mil ingressos haviam sido vendidos para o confronto.

Garanta a sua entrada: https://t.co/Nr149j7OWf pic.twitter.com/NxYpN6wOiR — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 26, 2022 Até a publicação desta matéria, três setores já estavam esgotados: Oeste Superior A, Leste Inferior e Leste Superior. As vendas para os demais setores seguem ocorrendo no site "VoucherSeguro". Até a publicação desta matéria, três setores já estavam esgotados: Oeste Superior A, Leste Inferior e Leste Superior. As vendas para os demais setores seguem ocorrendo no site "VoucherSeguro".

Como dito anteriormente, Botafogo e Juventude se enfrentarão no próximo domingo (01), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Atuamlente o Glorioso é o 12º colocado da competição, com quatro pontos. O Juventude aparece na penúltima posição, com apenas um ponto.