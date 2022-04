Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo - Reprodução

Publicado 25/04/2022 16:14

Rio - Luís Roberto, narrador do Grupo Globo, elogiou o ambiente positivo em que vive o Botafogo. A criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a compra de 90% dela pelo americano John Textor possibilitou o reforço do elenco e a renovação do sentimento de confiança da equipe e da torcida. Mesmo com o empate de 1 a 1 contra o Atlético-GO, no último domingo, em Goiânia, o número de torcedores alvinegros presentes chamou a atenção.

"Estou bem impressionado. O Botafogo fez muitas mudanças, terminou com quatro atacantes, teve gol anulado… A atmosfera que cerca o Botafogo de forma geral, torcida, jogadores, comissão técnica, estão todos muito empolgados com o advento da SAF e do John Textor. O que vimos na primeira rodada e no jogo em Brasília, com 30 mil pessoas no Mané Garrincha, foi algo incrível, há muito tempo o Botafogo não colocava tanta gente num jogo fora do Rio", destacou Luís Roberto, no “Seleção SporTV”, antes de completar:

"Além disso, dentro de campo tem um time que está competindo. O Luís Castro fez alterações, colocou depois o Patrick de Paula, que deu outra dinâmica ao meio-de-campo, é um grupo novo. Essa questão emocional está pesando de uma forma gritante nesse momento do Botafogo, e isso ajuda muito no futebol", concluiu.