Publicado 25/04/2022 15:45

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco do Botafogo sob o comando do técnico Luís Castro, a diretoria alvinegra demonstrou interesse na contratação do volante Luiz Gustavo, do Fenerbahçe, da Turquia, para a segunda janela de transferências, em julho. A informação é do portal italiano "Calciomercato".

Luiz Gustavo, do Fenerbahçe Divulgação

Na atual temporada, o jogador de 34 anos disputou 24 partidas, marcou um gol e fez uma assistência pelo Fenerbahçe, com quem tem contrato até o meio de 2023. Com passagem pela Seleção, Luiz Gustavo disputou 41 jogos, foi titular na campanha da Copa do Mundo de 2014 e foi campeão da Copa das Confederações, em 2013.

Além do Fenerbahçe, Luiz Gustavo também tem passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique e Wolfsburg, ambos da Alemanha, e Olympique de Marselha, da França.