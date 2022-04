Diego Loureiro falhou no empate do Botafogo com o Atlético-GO - Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro falhou no empate do Botafogo com o Atlético-GOVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/04/2022 09:25

Com falhas recentes nas últimas vezes em que foi titular do Botafogo, Diego Loureiro foi o destaque negativo do time no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, ao sair errado e ainda levar um frango no gol do adversário. Entretanto, o goleiro recebeu o apoio do experiente Gatito, além do dono da SAF, John Textor, e do técnico Luís Castro.

No banco de reservas após desfalcar o time contra Ceará e Ceilândia, Gatito postou uma mensagem ao companheiro em seu perfil no Instagram, relembrando o papel importante de Diego Loureiro na conquista da Série B: "Você foi um dos responsáveis pelo título do ano passado e tem apoio de todos do grupo! Tens muito ainda a nos ajudar e contamos contigo. Fique firme, irmão", escreveu.



Também pelas redes sociais, Textor postou uma foto do goleiro e também estatísticas da partida contra o Atlético-GO, para exaltar a evolução da equipe do Botafogo, além de elogiar Loureiro. "Isso é como o progresso se parece. Estou orgulhoso de assistir a esse time trabalhar tão bem junto, tão cedo. Também estou orgulhoso do nosso goleiro Diego. Ele tem sido forte por nós, tem o Fogo no seu coração e vai ser ótimo para nós novamente. Boa luta, homens!"



Já Luís Castro revelou uma conversa de apoio ao goleiro após a falha. "Apoiei o jogador. Disse que quando um atacante erra um gol, as pessoas perdoam. Quando um meia erra um passe, as pessoas perdoam. Quando um defensor erra, as pessoas perdoam se não for gol. Infelizmente, quando o goleiro comete, é um homem só no momento do erro. Mas disse que ele nunca está só porque a nossa equipe é uma família", afirmou o treinador.