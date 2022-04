Joel Carli - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/04/2022 11:08

Rio - Após ter uma inflamação e edema ósseo detectados no tornozelo direito, Joel Carli passa por tratamento e está em transição. Segundo informação dada pelo canal "BrauneFogo", a expectativa é que o zagueiro volte a treinar normalmente já esta semana.

O argentino está sendo desfalque do time desde o Campeonato Carioca, em que não jogou as últimas três partidas. Mesmo assim, de acordo com o canal, Carli está nos planos do treinador Luís Castro e permanece como um dos líderes do elenco nos bastidores, além de ir ao vestiário antes e no intervalo das partidas.

O processo de recuperação da inflamação está em andamento e ele está realizando trabalhos com a preparação física, ainda não com carga máxima. A evolução do jogador prevê que ele já possa estar no banco de reservas no jogo do próximo domingo, no dia 1º de maio, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.