Publicado 23/04/2022 21:30

Rio - Neste sábado, uma brincadeira de John Textor incendiou as redes sociais do Botafogo. Em postagem do clube, o empresário comentou uma publicação do clube, que exibia um convite de Túlio Maravilha para que os torcedores assistam uma partida de futebol master em que o ídolo irá atuar. O americano falou para André Mazzuco, diretor de futebol, contratar o craque e 'esquecer' Cavani, que chegou a ser sondado pelo Glorioso no início da temporada.



- Mazzuco, você o viu ultimamente? Nosso ídolo está em forma e pronto para jogar. Esqueça Cavani e contrate Túlio - escreveu.



Questionado por um torcedor se a brincadeira era uma "mensagem subliminar", Textor negou que o clube segue negociando com o centroavante, que atua pelo Manchester United. No início do ano, o clube enviou uma proposta ao jogador mas não chegou a uma acordo sobre o salário. A partida de Túlio Maravilha pelo Botafogo master ocorre neste domingo, às 11h, em Muriaé (MG). O Alvinegro irá enfrentar o Vasco pela Copa Legends.