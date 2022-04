Luiz Fernando, agora ex-Botafogo - Daniel Castelo Branco

Publicado 23/04/2022 16:06

Rio - Não acontecerá neste domingo (24) o reencontro entre Luiz Fernando e Botafogo. O atacante, que no início do mês teve seu contrato rescindido com o clube alvinegro, acertou sua volta ao Atlético-GO, adversário do Glorioso pela terceira rodada do Brasileirão. A informação é da jornalista Nathália Freitas.

O atacante sentiu um desconforto muscular na atividade realizada na última sexta-feira e não treinou neste sábado. Com isso, o técnico Umberto Louzer deve definir a equipe com:

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon, Jefferson; Baralhas, Marlon, Jorginho; Barcia, Rato, Léo Pereira.

Outro ex-Botafogo é o goleiro Renan, que foi sondado pelo Glorioso no início do ano, mas não é titular do Dragão no Campeonato Brasileiro. O arqueiro ficará no banco de reservas para o goleiro Ronaldo, que irá substituir Luan Polli.