John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2022 11:26

Rio - Sem grandes nomes, mas com um elenco bem equilibrado neste começo de temporada, o norte-americano John Textor já iniciou os trabalhos de 2023 para encorpar o debate.

Dê acordo com o site 'FogãoNet', Gustavo Scarpa, meia do Palmeiras, e Vitinho, atacante do Flamengo, estão numa possível lista de interesses do Alvinegro.

Evitando o assédio por tais jogadores em fim de contrato, o Glorioso entende da dificuldade por possíveis negociações - principalmente na dupla citada acima, que ainda têm contrato com deus respectivos clubes.

Na segunda janela de transferências desta temporada , o Botafogo pretende anunciar o lateral -esquerdo Marçal, do Wolverhampton (Inglaterra), e mantém conversas pelo centroavante Eran Zahavi, de Israel.