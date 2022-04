John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Desejado pelo Botafogo, o atacante Vitinho pode retornar ao Alvinegro, onde foi revelado profissionalmente, mas apenas para 2023. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a diretoria do clube carioca pretende contar com o jogador de 28 anos de graça a partir de janeiro do próximo ano.

Com a possibilidade de assinar um pré-contrato em julho, o Botafogo trabalha para Vitinho não renovar o seu contrato com o Flamengo. O atacante recebe R$ 1 milhão por mês de salário no Rubro-negro, que gastou R$ 45 milhões para tirar o atleta do CSKA Moscou, da Rússia, em 2018.

Revelado na categoria de base do Botafogo, Vitinho ainda teve passagem por empréstimo pelo Internacional, mas depois foi contratado pelo Flamengo, onde já disputou 203 jogos, marcou 29 gols e criou 33 assistências pelo Rubro-negro.