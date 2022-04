Botafogo

Botafogo recebe visita do diretor das categorias de base do Lyon-FRA

Presidente Durcesio Mello recepcionou o gestor Jean-François Vulliez no Estádio Nilton Santos ao lado do lateral-direito Rafael, ex-jogador do clube francês

Publicado 19/04/2022 15:02 | Atualizado há 22 horas