Tchê Tchê já foi regularizado e pode estrear pelo GloriosoVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2022 17:33

Rio - Esposa do volante Tchê Tchê, novo jogador do Botafogo, Cláudia conheceu as dependências do Estádio Nilton Santos e contou os bastidores do acerto do atleta com o Glorioso pelas próximas três temporadas. Em entrevista à jornalista Aline Bordalo, revelou um fato curioso.

"Sinceramente, ele (Tchê Tchê) contou a história e realmente passa muito pelo nosso filho. Ele ouvia muito o hino do Botafogo. Ouve muitos hinos, mas gosta muito do Botafogo, é o preferido dele, ouve em versão meio de funk. Apareceu a proposta, ele já ouvia, pensamos “será que tem algo a ver? É um sinal?” Depois a história esfriou, houve outras propostas, mas a questão do Botafogo ficou na minha cabeça. Para ele não, porque tinha contrato com o Atlético-MG, talvez para o futuro. Aconteceu tudo muito rápido. Realmente ficou na minha cabeça. Tenho outras amigos que passaram por aqui, falam bem, que a torcida é carinhosa. Ficamos animados", disse.

Casada com o jogador há 10 anos, Cláudia destacou o empenho do meio-campista dentro das quatro linhas e como o jogador se cobra a cada erro cometido.

"Ele faz um jogo excelente, mas se comete um erro bobo remói aquilo, não vai falar só das coisas boas. Fica 'caramba, como errei'. Tem melhorado isso, com o tempo e amadurecimento. Tudo aconteceu muito rápido. Já consegue lidar melhor. Mas odeia errar, odeia perder, é perfeccionista, muito competitivo", concluiu.

Tchê Tchê está regularizado, foi relacionado e pode fazer sua estreia pelo Botafogo na partida desta quarta-feira, contra o Ceilândia-GO, pela Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.