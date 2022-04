Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2022 11:17

Rio - Após os ingressos para o show do dia 11 de outubro no Engenhão serem esgotados, o Coldplay anunciou uma apresentação extra no dia seguinte (12). De acordo com a previsão atual dos jogos no estádio e, que ainda terão confirmação, os dois dias de evento não afetará a dinâmica programada, já que o Botafogo joga em casa no dia 2 de outubro contra o Palmeiras e, depois, recebe o Internacional apenas no dia 16.

O grupo britânico também se apresentará no Rock in Rio no dia 10 de outubro, além das datas marcadas para os shows de São Paulo nos dias 15, 16 e 18 (extra) do mesmo mês, que acontecerão no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Segundo a "Band", as vendas de ingressos para as datas adicionais se iniciaram nesta terça-feira (19), às 10h, para clientes Elo. Já o público geral terá acesso à plataforma Eventim para adquirir ingressos na próxima quarta (20) e os preços estão a partir de R$ 210 (meia-entrada).