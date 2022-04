Tche Tchê é registrado no BID da CBF e já está a disposição do técnico Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 18/04/2022 18:59

Rio - O meia Tchê Tchê, novo reforço do Botafogo, foi registrado no começo da noite desta segunda-feira (18), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nome de Tchê Tchê é publicado no BID da CBF Reprodução

Com isto, o meio-campista, de 29 anos, já está livre para fazer sua estreia pelo Botafogo. O jogador foi apresentado nesta segunda-feira, vestiu a camisa seis e rasgou elogios ao clube.

O atleta, inclusive, revelou que estava preparado fisicamente para o duelo contra o Ceará, no último domingo (17), mas não entrou em campo pois não conseguiu ter seu nome publicado a tempo no BID, devido ao feriado.

Tchê Tchê assinou com o Botafogo até dezembro de 2025, e este será o nono clube de sua carreira. Antes, o meio-campista defendeu o Audax, o Guaratinguetá, a Ponte Preta, o Boa Esporte, o Palmeiras, o Dinamo de Kiev (Rússia), o São Paulo e o Atlético-MG.