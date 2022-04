Torcida Marafogo a caminho do Estádio do Castelão - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 16:28

Rio - Cerca de 30 pessoas de um grupo de torcedores do Botafogo no Maranhão encararam pouco mais de 14 horas de estrada para assistir a vitoria do Glorioso sobre o Ceará por 3 a 1, no último domingo (17), pela seugnda rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo, chamado Marafogo, se organiza há mais de dez anos para seguir o Alvinegro ao redor de todo o Brasil.

Em entrevista ao "GE", o organizados e responsável pela torcida, Joselito Veiga, contou sobre sua paixão pelo Botafogo e sobre a criação da torcida.

"Essa torcida nasceu no bairro do Anil, lá em São Luís. Lá é onde fica o Botafogo do Anil, clube que já vai completar 89 anos. Foi fundado pelo primo do meu avô, e eu continuei no clube porque moro pertinho. A gente começou a se reunir para ver os jogos do Botafogo. Chamei um, que chamou outro... E assim o lugar ficou conhecido como o bar só de botafoguenses", disse Joselito, que continuou:



"Desde 2010 a gente se reúne para viajar o Brasil todo atrás dos jogos. Tem vezes que vamos separados, outras que vamos assim, em um grupo de 30 pessoas. Quando é perto do Maranhão, então, sempre vem bastante gente", finalizou.



No começo do ano, o Botafogo foi ao Nordeste enfrentar o Vasco da Gama, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, a diretoria do Alvinegro levou a taça da Série B de 2021 para a sede da torcida organizada.

"Nesse ano, a taça do Botafogo da Série B foi lá para a nossa sede, para o nosso espaço. O vice-presidente Vinícius Assumpção esteve lá para o jogo contra o Vasco e nos prestigiou. É um trabalho importante para o torcedor do Nordeste, até para atrair mais sócios", contou Adauto Soares, membro da torcida organizada.



O próximo confronto do Botafogo também é fora do Rio de Janeiro. Na próxima quarta-feira (20), o Glorioso enfrentará o Ceilândia-DF, no Estádio Mané Garrincha, às 21h30 (horário de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil.