Duelo entre Ceará e Botafogo no CastelãoVictor Silva/Botafogo F.R.

Rio - Em partida marcada pela estreia do técnico português Luís Castro, o Botafogo chegou à sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. O Glorioso venceu o Ceará, no Castelão, por 3 a 1. Victor Sá abriu o placar do Alvinegro, e "El Toro" Erison marcou duas vezes para o clube. O gol do Vozão foi marcado por Lima, que acabou sendo expulso no final da partida por conta de uma confusão com Kayque.

A primeira etapa foi agitada, com muitos ataques de ambas as equipes. Aos 16 minutos de jogo, o Botafogo abriu o placar com uma bela jogada. Erison deu um belo chapéu em Messias, e encontrou Victor Sá passando. O camisa 29 bateu cruzado, fazendo a bola passar pelo goleiro João Ricardo. Bruno Pacheco ainda tentou tirar, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do atacante com a camisa do Botafogo.



Após o gol, a equipe do Ceará começou a pressionar, tendo total dominância na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Nino Paraíba fez um cruzamento para Zé Roberto, que disputou com o zagueiro Philipe Sampaio. A bola acabou sobrando para Lima, que deu um belo chute forte deixando o jogo empatado no Castelão.

Na segunda etapa, o Botafogo aumentou a sua pressão, e conseguiu ter domínio total da partida. Aos 14 minutos, Daniel Borges bateu uma falta no lado esquerdo da área, e Erison cabeceou sem marcação, botando o Glorioso na frente mais uma vez.

Aos 33, Erison deu belo passe para Romildo, que recebeu dentro da área e foi derrubado por Luiz Otávio. O árbitro Raphael Claus assinalou a penalidade, que foi convertida pelo próprio "El Toro". O camisa 89 bateu no canto esquerdo, aumentando o placar a favor da equipe de Luís Castro.

Já nos acréscimos da segunda etapa, Lima, do Ceará, se envolveu em uma confusão com Kayque e Saravia, do Botafogo. O meia do Vozão acabou empurrando o volante do Fogão, aumentando ainda mais a discussão. Na ocasião, Raphael Claus viu a atitude de Lima, e expulsou o atleta.

O próximo confronto do Botafogo será na próxima quarta-feira (20), contra o Ceilândia-DF, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela Copa do Brasil.