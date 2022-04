Gatito Fernández em treino pelo Botafogo no CT Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Gatito Fernández em treino pelo Botafogo no CT Espaço LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/04/2022 13:57

Rio - Com 12 reforços para o Brasileirão após a implementação da SAF, o Botafogo decidiu não contratar nenhum goleiro. De acordo com o site "GE", o Glorioso até chegou a estudar a possibilidade de ir atrás de um jogador mais jovem para a posição, mas optou por confiar no trabalho de Gatito Fernández.

Gatito é visto com bons olhos dentro do Botafogo e a diretoria acredita que ele é o nome ideal para este início da SAF. A renovação do paraguaio, inclusive, é um assunto que está em pauta no Glorioso. Apesar da confiança, o clube não descarta ir ao mercado em junho, quando abrir a nova janela de transferências.

Neste domingo, contra o Ceará, o Botafogo não poderá contar com Gatito. Ele ficará fora da partida por questões físicas, e Diego Loureiro deve ser o titular.